В Запорожской области при атаке дронов пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ в селе Стульнево Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём канале в Max.

По его словам, повреждены несколько домов в частном секторе. Пострадали мужчина 1974 года рождения, женщина 1988 года рождения, девушка 2008 года рождения и девочка 2012 года рождения.

Пострадавшую девочку доставили в больницу. Остальным госпитализация не потребовалась.

На прошлой неделе под обстрел попал населённый пункт Каменка-Днепровская в Запорожской области. Тогда один из дронов атаковал трактор в селе Ивановка, который вывозил коммунальные отходы, однако боеприпас не сработал.