Бывшему первому замглавы Минобороны Цаликову продлили домашний арест

Басманный районный суд столицы продлил еще на три месяца домашний арест бывшему первому заместителю министра обороны России Руслану Цаликову, который обвиняется во взяточничестве, растрате, создании преступного сообщества и отмывании денег.

Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в правоохранительных органах.

— Суд продлил домашний арест Руслану Цаликову сроком на три месяца. Расследование уголовного дела продолжается, — передает слова собеседника ТАСС.

Цаликова задержали в начале марта 2026 года. Следователи инкриминировали ему совершение нескольких преступлений. Суд отправил мужчину под домашний арест. Позднее стало известно, что фигуранту избрали именно такую меру пресечения из-за тяжелой болезни. Что известно о Цаликове и как он связан с другими арестованными генералами — в материале «Вечерней Москвы».