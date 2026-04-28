Почти 20 человек ранены при ударе БПЛА ВСУ по зданию администрации в ЛНР

В центре Марковки Марковского округа ЛНР произошла атака, под удар попало здание администрации. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в оперативных службах региона.

По предварительным данным, есть раненые, их количество уточняется.

— ВСУ ударили по центру Марковки. Под вражеский удар попала местная администрация. Есть раненые. Точная информация о жертвах и разрушениях уточняется, — сказал собеседник ТАСС.

До этого женщина погибла при атаке украинских БПЛА на город Елец Липецкой области. Еще пять человек пострадали, четверо из них были госпитализированы.

По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, пострадали 18 человек.

24 апреля пассажирка погибла, водитель получил ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на автомобиль в селе Гора-Подол Грайворонского округа Белгородской области.