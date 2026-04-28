Два наркомана готовили покушение на генерала ВСУ

Двое мужчин с наркотической зависимостью планировали покушение на неназванного генерал-майора ВСУ. О разоблачении сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

По данным пресс-службы ведомства, контрразведка СБУ и Национальная полиция предотвратили заказное убийство Героя Украины.

В сообщении уточняется, что по делу проходят подозреваемыми два наркомана из Коростышева Житомирской области.

Ранее российский посол в Кишиневе Олег Озеров заявил, что украинская Служба безопасности занимается на молдавской территории вербовкой лиц для подготовки терактов в России.