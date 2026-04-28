«Убил богатую девочку». Под Красноярском зарезали бизнесвумен

В Красноярском крае, в коттеджном поселке «Емельяновская горка», произошло убийство 32-летней местной жительницы Ксении. Об этом изданию NGS24.RU сообщила ее руководительница Мария, а также подтвердили в Следственном комитете.

Ксения возглавляла красноярский офис компании, где работала. По информации Марии, 26 апреля они вместе вернулись из трехдневной командировки в Москву, после чего девушка уехала к себе домой. Там ее, по всей видимости, ждал знакомый мужчина, проникший в жилище в ее отсутствие.

Этого человека, как утверждает начальница, зовут Александр Р. Они познакомились примерно в феврале, когда он работал менеджером по продажам в бизнес-центре на том же этаже, что и офис Ксении, но в другой фирме, откуда его вскоре уволили после испытательного срока. По словам Марии, он «постоянно преследовал и домогался» подчиненной.

Совершивший двойную расправу россиянин вернулся на место преступления спустя 25 лет

Предполагаемый преступник, со слов собеседницы издания, сначала придушил Ксению в спальне до бессознательного состояния, затем спустился за ножом и нанес ей несколько ударов в шею. Также, вероятно, он ограбил дом. Через некоторое время, как сообщается, мужчина создал групповой чат, где написал знакомым, что «убил богатенькую девочку», а позже самостоятельно явился в правоохранительные органы.

В своих социальных сетях Александр Р. указывал местом рождения Иркутск. Его последняя активность в сети была зафиксирована в ночь на 27 апреля.

Мария тепло отзывалась о погибшей: Ксения окончила школу с золотой медалью и институт с красным дипломом, десять лет добросовестно работала, была трудолюбива, вела здоровый образ жизни, занималась танцами.

«Самый лучший сотрудник... Очень стройная, маленькая, хрупкая, как веточка», — добавила она.

Девушка была единственным ребенком в семье. Ее отец — ветеран войны в Афганистане, мать страдает от заболевания. До прошлого года Ксения семь лет встречалась с молодым человеком, и они вместе жили в том самом доме в поселке.

«Они периодически общались, то сходились, то расходились. Может, и сейчас бы сошлись», — отметила Мария.

В Следственном комитете подтвердили задержание мужчины по подопречению в убийстве и факт смерти девушки от ножевых ранений. На момент подготовки новости решался вопрос об избрании ему меры пресечения — следствие ходатайствует об аресте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, дополнительные подробности в ведомстве пообещали предоставить позднее.