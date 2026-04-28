В Таиланде разыскивают пропавшего россиянина

Волонтёры в Таиланде разыскивают 42-летнего россиянина Георгия (Егора) Новикова, уроженца Хакасии, прожившего в Паттайе 12 лет. Мужчина перестал выходить на связть с родными ещё в декабре 2025 года, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтёров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

К волонтёрам обратилась мать пропавшего. В последний раз сын звонил ей 12 декабря 2025 года.

По словам волонтёров, россиянин — человек очень замкнутый, не привыкший делиться подробностями личной жизни даже с матерью. Из прошлого Георгия известно лишь, что около десяти лет назад он жил в районе Пратамнак вместе с тайской девушкой и держал дома несколько собак (до пяти одновременно). Размещённый в соцсетях пост с приметами и фотографиями пока не дал результата.

Через день после старта поисков пришла ещё одна трагическая новость: в Новосибирске скончался брат-близнец Георгия — Кирилл Новиков, рассказала волонтёр.

Россиянин живёт в Таиланде 12 лет, но родные не знают ни его адреса, ни рода занятий. У волонтёров нет копии паспорта пропавшего. Они ищут мужчину через риэлторов и соотечественников в надежде найти документы. Поиски затрудняет запрет на собак в кондоминиумах — а у Георгия их было до пяти, значит, он мог жить в отдельном доме. Мать, потерявшая одного сына, умоляет найти второго. Волонтёры продолжают поиски в русскоязычных пабликах.