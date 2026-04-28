После нового удара ВСУ по Туапсе ввели режим ЧС

Режим ЧС регионального уровня ввели на территории Туапсинского округа
Режим ЧС регионального уровня с 28 апреля вводится на территории Туапсинского муниципального округа, сообщает оперштаб Краснодарского края.
«С 28 апреля по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вводится режим ЧС регионального уровня», — говорится в Telegram-канале.
Кондратьев прибыл в Туапсе для контроля хода ликвидации последствий атаки украинских беспилотников на НПЗ. В регион также вылетел глава МЧС России Александр Куренков.
В ночь на 28 апреля в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошёл пожар на НПЗ. Пострадавших нет. Жителей домов, расположенных поблизости от горящего НПЗ, эвакуируют.
Жители Туапсе и Шепсинского округа остались без воды из-за аварии на водопроводной насосной станции НПЗ.