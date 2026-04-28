Количество погибших при пожаре на стройке в Москве выросло до семи человек

Количество погибших при пожаре на стройке на севере Москвы увеличилось до семи человек.

Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в оперативных службах.

— На данный момент погибли семь человек, пострадали 13 человек, — передает ТАСС со ссылкой на слова собеседника.

Пожар в здании во 2-м Амбулаторном проезде начался утром 28 апреля. Изначально сообщалось об одном погибшем. Впоследствии стало известно еще о двух жертвах. Затем их число увеличилось до пяти человек.

Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания в электрощитке в бытовке рабочих. По факту трагедии возбудили уголовное дело. Его расследование на контроле прокуратуры.

Спасателям удалось потушить возгорание. Пламя ликвидировали на площади 1,4 тысячи квадратных метров.