Пожар в строящейся многоэтажке на севере Москвы потушили

Пожар в строящемся многоэтажном доме на 2-м Амбулаторном проезде на севере Москвы удалось потушить. Об этом сообщает РБК со ссылкой на МЧС.

В результате ЧП погибли семь человек, 12 пострадали, еще 31 удалось спасти. Площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров.

Напомним, что возгорание произошло днем во вторник, 28 апреля. К тушению привлекли более 200 человек, 65 единиц техники и пожарный поезд. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).