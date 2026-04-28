Количество человек, погибших при пожаре на стройке во 2-м Амбулаторном проезде в Москве, увеличилось до пяти.

Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Число пострадавших возросло до пяти, девять человек осматривают медики, 31 спасен, — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пожар начался утром 28 апреля. Изначально сообщалось об одном погибшем. Позднее их число увеличилось до трех.

К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС. Пожару был присвоен максимальный ранг сложности — пятый. По факту смерти людей при пожаре возбудили уголовное дело. Прокуратура поставила расследование на контроль. Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания в электрощитке в бытовке рабочих.