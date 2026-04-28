Американка после ссоры с парнем бросила динамит в окно его спальни

Американка Кейонна Уодделл, поссорившись со своим партнером, дождалась, пока он выйдет из дома, а затем бросила самодельный динамит прямо в окно его спальни. Мужчина проснулся от шипения, увидел на полу маленькое пламя и, не сумев его потушить, схватил за него, чтобы выбросить на улицу — в тот же миг бомба взорвалась у него в руке. Когда он посмотрел вниз, от большей части кисти уже ничего не осталось. Врачи ампутировали остатки, а Уодделл арестовали на следующий день.

© Московский Комсомолец

Жительница округа Саффолк (США) была осуждена за то, что бросила динамит в окно спальни своего парня, в результате чего ему оторвало руку. Кейонна Уодделл поссорилась со своим партнёром в его доме в деревушке на Лонг-Айленде.

Мужчина выбежал из дома и попросил Уодделл уйти — когда он вернулся, не было никаких признаков того, что она была внутри. Позже потерпевший проснулся от шипящего звука и заметил на полу своей спальни небольшое пламя — это была шашка самодельного динамита. Не сумев потушить пламя, он схватил динамит, чтобы выбросить его на улицу, но тот взорвался у него в руке.

По словам полиции, он почувствовал «жгучую боль», когда посмотрел вниз и увидел, что у него нет большей части руки. Врачи ампутировали то, что осталось от его кисти.

Уодделл была арестована, и следователи установили, что ранее она угрожала взорвать жертву динамитом. Сообщаетс, что присяжные признали её виновной в нападении первой степени и незаконном хранении оружия первой степени, что является тяжким преступлением. Приговор ей будет вынесен 27 мая, и ей грозит до 25 лет тюремного заключения.

Окружной прокурор Тирни заявил: «Насилие в семье может привести к смертельному исходу, и это дело является отрезвляющим напоминанием об этой реальности. Благодаря выдающейся работе наших прокуроров и полицейского управления округа Саффолк опасный человек был привлечён к ответственности, и ему грозит длительный тюремный срок за это ужасное деяние».