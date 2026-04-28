Воспитатели детсада в Петербурге спасли детей от отчима-садиста

Воспитатели детского сада в Санкт-Петербурге спасли детей от отчима-садиста. Об этом во вторник, 28 апреля, пишет Baza.

По данным источника, сотрудники учреждения начали замечать синяки и ссадины на мальчике. Пообщавшись с ребенком, они обратились к правоохранителям.

Мальчик рассказал, что его и семилетнюю сестру таким образом наказывает дома 28-летний отчим. Он бил детей за то, что они разбрасывали фантики, не заправляли постель и заходили поиграть в спальню взрослых, не держали осанку и спорили с мамой.

Правоохранители выяснили, что мужчина жил вместе с женщиной и двумя ее детьми и регулярно применял физическую силу. Отчим работает предприятии по производству машин и оборудования, а также имеет активную гражданскую позицию. После проверки ГСУ СКР по Петербургу возбудило уголовное дело по статье «Истязание», мужчина отправлен в СИЗО, сообщается в публикации.

В феврале Следственный комитет проверял частный детский сад в Москве, в котором малышей силой «успокаивали» перед сном. Камеры видеонаблюдения сняли, как воспитательница наваливается на ребенка и придавливает его к кровати, чтобы тот уснул. Женщину уже уволили. Сам садик считается элитным, им владеет блогерша, продающая онлайн-курсы. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого скандала.