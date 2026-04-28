Задержанный глава российского города в сопровождении силовиков попал на видео

Задержанный на 48 часов глава Уфы Ратмир Мавлиев в сопровождении силовиков попал на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах видно, как мэр в капюшоне и с сумкой в руках идет на допрос, после чего общается со следователем.

О задержании мэра Уфы стало известно ранее 28 апреля. Его отправили в СК из рабочего кабинета. Сообщалось, что Мавлиева заподозрили в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.