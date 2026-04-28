Экс-глава суда российского города не смогла обжаловать приговор по делу о взятках

Судебная коллегия Краснодарского краевого суда отказала в удовлетворении апелляционных жалоб, поданных защитой бывших ростовских судей, включая экс-председателя Ростовского областного суда. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, оснований для смягчения назначенных наказаний или отмены приговора найдено не было. Решение нижестоящей инстанции признано законным и обоснованным. Рассмотрение апелляции проходило с участием адвоката, так как сама бывшая судья отказалась от личного участия в процессе.

Напомним, что в конце 2025 года Первомайский районный суд Краснодара вынес суровый приговор в отношении бывшей высокопоставленной судьи. Она была признана виновной по шести эпизодам получения взяток. Суд назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Помимо лишения свободы, суд применил и дополнительные меры ответственности: штраф в размере 170 миллионов рублей, а также лишение почетного звания «Ветеран труда» и ранее полученной государственной награды. Дело вызвало широкий общественный резонанс, поскольку женщина долгое время занимала один из ключевых постов в судебной системе региона.

Защита осужденной не согласилась с вердиктом и подала апелляционные жалобы в вышестоящую инстанцию. Адвокаты настаивали на несправедливости приговора, просили смягчить назначенное наказание или полностью оправдать свою подзащитную. Однако Краснодарский краевой суд, изучив материалы дела и доводы защиты, не нашел оснований для вмешательства в решение районного суда. В объединенной пресс-службе подчеркнули, что судебная коллегия сочла приговор законным, обоснованным и справедливым, в связи с чем все апелляционные жалобы были оставлены без удовлетворения.

Таким образом, приговор в отношении экс-судьи вступил в законную силу. Теперь бывшему председателю Ростовского областного суда предстоит отправиться в колонию общего режима для отбывания 15-летнего срока. Взыскание штрафа в размере 170 миллионов рублей также будет произведено в рамках исполнительного производства.