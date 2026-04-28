Настоятеля московского буддийского центра «Дзен» осудили за фейки об армии

Преображенский районный суд столицы приговорил к шести годам колонии настоятеля буддийского центра «Дзен» в Москве Илью Васильева, обвиняемого в распространении фейков о действиях Вооруженных сил России.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Преображенский районный суд города Москвы 28 апреля 2026 года признал Васильева Илью Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Ему также запретили администрировать сайты в интернете на протяжении 3,5 года.

14 апреля столичный суд заочно приговорил актера Артура Смольянинова* к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ. Мужчина находится в международном розыске.

До этого суд заочно назначил наказание в виде 7,5 года лишения свободы для журналистки Валерии Ратниковой*. Она распространяла фейки о российской армии.

*Признаны иноагентами, внесены в список террористов и экстремистов.