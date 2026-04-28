Жителям Туапсе и находящимся в городе туристам рекомендовано ограничить пребывание на улице после пожара на нефтеперерабатывающем заводе, возникшего в результате атаки БПЛА. Соответствующее предупреждение опубликовано в телеграм-канале Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

В ведомстве призвали граждан по возможности оставаться в помещениях, не открывать окна или использовать маски или респираторы при выходе на открытый воздух. При появлении симптомов недомогания, включая одышку, кашель, нарушение сна или обострение хронических заболеваний, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

По данным региональных властей, возгорание на объекте произошло после атаки БПЛА. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщал о масштабном пожаре на НПЗ. В целях безопасности проводится эвакуация жителей близлежащих домов, для них развернут пункт временного размещения на базе школы.

Контроль за соблюдением прав граждан осуществляет Туапсинская межрайонная прокуратура, где также организована горячая линия для приема обращений.

Ранее портовая инфраструктура Туапсе уже подвергалась атакам беспилотников: на прошлой неделе это привело к разливу нефтепродуктов и пожарам, ликвидация которых заняла несколько суток.