Настоятеля буддийского центра в Москве осудили на шесть лет за фейки о ВС РФ

Преображенский районный суд Москвы приговорил к шести годам колонии настоятеля московского буддийского центра «Дзен» Илью Васильева по делу о распространении фейков о Вооружённых силах (ВС) РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Суд признал Васильева виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ — публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам религиозной ненависти или вражды. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с дополнительным запретом заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на срок три года шесть месяцев.

Статья 207.3 УК РФ была введена в марте 2022 года после начала военной операции на Украине. Она предусматривает ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях российских вооружённых сил. По пункту «д» (по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти) наказание может достигать 10 лет лишения свободы — максимальный срок по этой статье составляет 15 лет (при наступлении тяжких последствий).

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.