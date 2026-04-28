СК возбудил дело по факту пожара на стройке на севере Москвы

Следователи возбудили уголовное дело в связи с пожаром на стройке во 2-м Амбулаторном проезде в Москве. В результате возгорания скончались три человека.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), — рассказали в канале ведомства в соцсети МАКС.

На месте находятся правоохранители и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства инцидента.

Пожар начался утром 28 апреля. Изначально сообщалось об одном погибшем. Позднее их число увеличилось до трех. Сотрудники МЧС спасли из здания 31 человека. При пожаре пострадали как минимум семь рабочих.

Пожар мог начаться из-за короткого замыкания в электрощитке в бытовке. Прокуратура поставила на контроль установление причин возгорания.