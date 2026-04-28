Число жертв пожара в московской новостройке выросло до восьми

Число жертв пожара в новостройке на севере Москве выросло до восьми
Число жертв пожара в новостройке на севере Москве увеличилось до восьми.
Об этом сообщили в столичном СК.
«Число жертв в результате возгорания, произошедшего в строящемся здании в 3-м Балтийском переулке в городе Москве увеличилось до восьми человек», — говорится в сообщении.
Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия.
28 апреля пожар произошёл в строящемся здании на севере Москвы. В администрации сообщали, что в строении могут находиться свыше 200 человек.
Пожару был присвоен пятый, высший ранг сложности.
Позднее возгорание потушили.
Возбуждено уголовное дело.