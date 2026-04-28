Количество погибших при пожаре на севере Москвы возросло до трех, еще семь человек пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"По последним данным, спасены 31 человек, 7 пострадало, 3 погибших. Продолжается спасение людей со второго этажа здания", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что по периметру здания установлены подъемные механизмы, внутри продолжают работу звенья газодымозащитной службы.

К работам привлечены более 120 человек и 30 единиц техники. Пожару присвоен максимальный пятый номер сложности.

Ранее сообщалось, что пожар возник в строящемся многоэтажном доме во 2-м Амбулаторном проезде, д. 14. В здании могут находиться более 200 человек.