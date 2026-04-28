Тело одного человека извлекли из-под снега на руднике «Ирокинда» в Бурятии

В Бурятии на руднике «Ирокинда» после схода лавины из-под снежных завалов извлекли тело одного человека.

Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в МЧС России.

— В Бурятии спасатели извлекли тело одного человека, — говорится в сообщении ТАСС.

О происшествии стало известно утром 28 апреля: правоохранители возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Ориентировочные размеры схода: протяженность — 150 метров, ширина — 50 метров, глубина — до шести метров. Пострадавшие могут находиться под снегом объемом до 45 000 кубических метров.

Утром 24 апреля МЧС по Бурятии сообщило, что четверых альпинистов накрыло лавиной на горе Мунку-Сардык, их состояние неизвестно. Лавина сошла на перевале 26-го Партийного Съезда, спасатели направились на место инцидента.

Ранее три человека скончались от переохлаждения на туристическом маршруте при спуске с горы в Окинском районе рублики. По информации СМИ, погибшими на маршруте оказались опытные альпинисты.