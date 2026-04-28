В СК подтвердили задержание мэра российского города-миллионника

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев задержан в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Информацию о задержании главы башкирской столицы подтвердили в республиканском СК.

По версии следствия, дело связано с незаконными операциями с муниципальной землей, совершенными с использованием служебного положения.

Как полагают в СК, в 2025 году фигуранты могли организовать схему отчуждения земельного участка площадью более 1300 квадратных метров, расположенного на территории одного из санаториев Уфы.

Следствие считает, что глава администрации потребовал от представителя строительной компании оказать услугу — приобрести участок стоимостью свыше 13 млн рублей за счет застройщика с последующим оформлением в его интересах.

В рамках расследования уже проведены обыски и допросы. Правоохранительные органы устанавливают возможные дополнительные эпизоды и решают вопрос о мере пресечения.