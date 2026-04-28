Россиянин сдал искавшую киллера для своего отца жену

В Хабаровске вынесен приговор местной жительнице, которая решилась на чудовищное преступление ради получения наследства. Как сообщает следственное управление Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, женщина была признана виновной в организации приготовления к убийству по найму. Суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Поводом для уголовного преследования стала просьба хабаровчанки найти киллера, который бы расправился с её собственным отцом.

Следствием и судом было установлено, что осенью 2024 года женщина, движимая корыстными побуждениями, предложила своему мужу подыскать исполнителя для убийства её отца. Главной целью злоумышленницы была квартира родителя, которой она хотела завладеть после его смерти. Женщина рассчитывала, что наемный убийца поможет ей быстро и без лишних хлопот решить жилищный вопрос. Однако её планам не суждено было сбыться. Супруг женщины, узнав о ее кровавых намерениях, не стал помогать в организации расправы, а вместо этого обратился в правоохранительные органы.

Полиция взяла ситуацию под полный контроль и начала оперативное сопровождение. Женщина, не подозревая о том, что ее муж действует в сговоре с правосудием, продолжала готовить преступление. Она передала супругу денежные средства в качестве оплаты услуг киллера, а также предоставила подробную информацию о своем отце: его привычках, маршрутах передвижения и местах проживания. Мужчина, в свою очередь, убедил ее в том, что исполнитель для совершения преступления уже найден и готов приступить к делу. Для того чтобы инсценировать успешное выполнение заказа и получить доказательства преступного умысла, женщине была продемстрирована фотография, изображавшая имитацию обгоревшего тела человека, которого она приняла за своего убитого отца. Получив это подтверждение, злоумышленница не предприняла никаких действий, что подтвердило ее твердое намерение довести задуманное до конца.

На момент суда отец женщины был жив и здоров, а его дочь оказалась на скамье подсудимых. Суд квалифицировал ее действия по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пунктам «ж, з» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ — как организацию приготовления к убийству по найму группой лиц по предварительному сговору. Государственное обвинение просило для подсудимой сурового наказания, и суд согласился с доводами следствия. Пять лет колонии общего режима — именно такой срок проведет хабаровчанка за решеткой, обдумывая свои поступки. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами.