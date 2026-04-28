В горящем строящемся здании на севере Москвы могут находиться до 200 человек, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Как сообщило МЧС в своем канале в мессенджере МАХ, принимаются все возможные меры для спасения этих людей.

По предварительным данным, 12 человек уже спасли с горящих этажей при помощи специальных устройств, шестеро пострадали, еще один был найден погибшим. Три человека обратились за медицинской помощью еще до прибытия пожарных расчетов.

Горит строящееся многоэтажное здание в лесах во Втором Амбулаторном проезде, возгорание охватило второй и третий этажи, пламя быстро распространяется. Пожару присвоен третий ранг сложности, при котором для тушения обычно требуется не менее 10-12 бригад на основных пожарных машинах.