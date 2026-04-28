Вынесен приговор по делу об отравлении шаурмой в подмосковном городе

Опасную шаурму продавали жителям подмосковного Егорьевска. Виновный в совершении преступления приговорен к штрафу.

Как сообщили "МК" в пресс-службе судов Общей юрисдикции Московской области, индивидуальный предприниматель из Таджикистана организовал производство шаурмы, но при этом грубо нарушил положения закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии. В итоге в помещении возникли бактерии группы кишечной палочки. 19 человек получили отравления. Суд приговорил мигранта к штрафу в размере 100 тысяч рублей.