Один человек погиб при пожаре на стройке в районе Аэропорт в Москве

Один человек скончался в результате пожара, вспыхнувшего на стройке в 2-м Амбулаторном проезде в Москве.

Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил осведомленный источник.

— В результате возгорания в 2-м Амбулаторном проезде погиб один человек, — пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на собеседника.

По словам источника, число спасенных людей увеличилось до 15. Пожару присвоили третий ранг сложности.

О возгорании на стройке стало известно утром 28 апреля. В результате пожара пострадали три человека. Также изначально сообщалось о том, что из здания спасли 10 человек.