Россиянка погибла при взрыве газового баллона в машине

В автомобиле в Ростове-на-Дону, по предварительным данным, взорвался газовый баллон - погибла девушка, проинформировали в ГУ МЧС по Ростовской области.

Сообщение с Щедрина, 21 поступило в 9 часов 36 минут. Предварительно, произошел взрыв газового баллона в автомобиле. Погибла девушка, говорится в сообщении.

На место ЧП выезжали две единицы спецтехники.

В местных СМИ ранее писали, что газовый баллон взорвался в автомобиле такси. В результате повреждения получил и находившийся рядом автобус.