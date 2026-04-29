Посетителей ТЦ «Арена Плаза» в Москве эвакуировали из-за пожарной тревоги

Посетителей торгового центра «Арена Плаза» на севере столицы эвакуируют из здания из-за сработавшей пожарной тревоги. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили очевидцы.

— Посетителей ТЦ «Арена Плаза» на Ленинградском проспекте попросили покинуть здание. Предварительная причина эвакуации — сработавшая пожарная тревога, — пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.

Подробности уточняются.

28 апреля из административного здания в Бумажном проезде в Москве, где находятся редакции нескольких СМИ, эвакуировались порядка 250 человек. Это произошло после того, как на первом этаже строения загорелись аккумуляторные батареи. Возгорание потушили, никто не пострадал.