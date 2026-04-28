Мэра российского города задержали в его кабинете

ФСБ задержала мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, силовики нагрянули в кабинет главы города, откуда его доставили на допрос к следователям.

Как предварительно стало известно Mash, поводом для задержания стала продажа земельного участка, который принадлежал санаторию «Радуга».

Мавлиев занимает пост главы администрации Уфы с 2022 года.

Ранее сообщалось, что силовики пришли с обысками в дома членов ОПС БИМС в Приморье.