Следователи возбудили дело из-за схода снега на руднике в Бурятии

По данным телеграм-канала "112", в отношении несчастного случая на горнодобывающем предприятии в Бурятии, где произошел сход лавины, возбуждено уголовное дело.

© Московский Комсомолец

Предварительно установлено, что лавина имела следующие параметры: длина составила 150 метров, ширина — 50 метров, а глубина снежного покрова достигает 6 метров. Общая площадь, где могут находиться пострадавшие под снежной массой, оценивается в 45 тысяч квадратных метров.

112 опубликовал список рабочих, которые находятся под снежной массой:

1. Антон Ш., 39 лет

2. Алексей Т., 36 лет

3. Владимир К., 38 лет

4. Аюр Ж., 19 лет.

5. Эрдыни Ц., 25 лет

6. Баяр Ц., 54 года