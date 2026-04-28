Следователи возбудили дело из-за схода снега на руднике в Бурятии
По данным телеграм-канала "112", в отношении несчастного случая на горнодобывающем предприятии в Бурятии, где произошел сход лавины, возбуждено уголовное дело.
Предварительно установлено, что лавина имела следующие параметры: длина составила 150 метров, ширина — 50 метров, а глубина снежного покрова достигает 6 метров. Общая площадь, где могут находиться пострадавшие под снежной массой, оценивается в 45 тысяч квадратных метров.
112 опубликовал список рабочих, которые находятся под снежной массой:
1. Антон Ш., 39 лет
2. Алексей Т., 36 лет
3. Владимир К., 38 лет
4. Аюр Ж., 19 лет.
5. Эрдыни Ц., 25 лет
6. Баяр Ц., 54 года