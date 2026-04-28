В управление СКР по Башкирии доставили главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева

В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Информацию предоставили источники издания «Коммерсантъ-Уфа». По их данным, вопросы к главе администрации города вызваны продажей земельного участка санатория «Радуга». В марте портал «Пруфы» сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора ООО «ЕРКЦ Уфы» Айгуль Винниковой, которую, по данным издания, подозревают в махинациях с землёй санатория. Администрация Уфы и все городские службы работают в штатном режиме, заявил вице-мэр Дмитрий Черенков. Мавлиев был назначен на должность в марте 2022 года.