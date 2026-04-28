В России задержали наглого вора, вывезшего из Франции  краденые сокровища

Российские правоохранители совместно с коллегами из Федеральной таможенной службы и ФСБ пресекли деятельность дерзкого иностранного преступника, который на протяжении нескольких лет организовывал контрабанду уникальных исторических артефактов из Франции в Россию.

Как сообщили в пресс-службе ФТС, был задержан 29-летний гражданин Франции Антони Кастелейн, который работал в государственном музее Сен-Реми. Используя свое служебное положение, мужчина годами похищал бесценные экспонаты и переправлял их в Москву с целью последующей продажи.

Схема, которую применил злоумышленник, поражает своей примитивностью и одновременно наглостью. Француз не использовал сложные тайники или поддельные документы. Он предпочел самый незаметный способ: прятал похищенные золотые монеты эпохи Римской империи и периода правления Наполеона III в обычном отделении для мелочи в своем кошельке. Там раритеты соседствовали с обычными евроцентами, что позволяло ему проходить таможенный контроль без лишних подозрений.

В период с 2023 по 2024 год иностранец неоднократно посещал Москву, где искал покупателей на краденое среди местных нумизматов и частных коллекционеров, интересующихся антиквариатом.

Преступная деятельность была пресечена после того, как российская сторона получила ориентировку от Интерпола. Международная полиция обратила внимание на неладное после серии пропаж из французского музея. Совместная операция таможенников, сотрудников ФСБ и МВД увенчалась успехом: в ходе оперативных мероприятий у задержанного француза было изъято 79 предметов, которые, как предполагалось, имеют историческую ценность. Для их идентификации была назначена искусствоведческая экспертиза.

Результаты экспертизы подтвердили опасения музея. Подавляющее большинство изъятых предметов, а именно 78 штук, оказались подлинными историческими артефактами. Это золотые монеты, представляющие огромный интерес для мировой истории и культуры. Лишь один экземпляр из всей партии оказался подделкой.

Суммарная стоимость вывезенного из Европы антиквариата оценивается экспертами в сумму, превышающую 53 миллиона рублей. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей в крупном размере.