Контрабанда старинных золотых монет из Франции на 53 млн руб. пресечена в Москве

Федеральная таможенная служба (ФТС) совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) и министерством внутренних дел (МВД) РФ пресекли деятельность француза, похитившего из Музея Сен-Реми коллекцию золотых монет на 53 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

«Гражданин Франции 29-летний Антони Кастелейн являлся сотрудником исторического музея. Используя служебное положение, он похитил и незаконно ввез в Россию часть экспонатов музея – золотые монеты времен Римской империи и правления Наполеона III. Их стоимость оценивается в 53 млн руб. В 2023–2024 годах мужчина неоднократно приезжал в Москву и для беспрепятственного прохождения таможенного контроля прятал украденные монеты в отделение для мелочи своего кошелька, смешивая их с евроцентами. В столице он продавал ценности различным нумизматическим организациям, а также частным коллекционерам», – сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, российские правоохранительные органы получили от Интерпола ориентировку в отношении розыска похищенных во французском Реймсе золотых монет. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники обнаружили и изъяли 79 предметов, подходящих под описание. Экспертиза показала, что 78 из них – оригинальные и являются культурными ценностями, одна монета – копия.

Управлением таможенных расследований и дознания ФТС России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда культурных ценностей в крупном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа до 1 млн руб. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.