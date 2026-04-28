Столичный суд рассмотрит дело рэпера Ганвеста о пропаганде наркотиков

Никулинский районный суд столицы рассмотрит дело о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Руслана Гоминова, более известного как Ганвест.

Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— В Никулинский районный суд города Москвы 27 апреля 2026 года поступил протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ в отношении Гоминова Руслана Владимировича (выступает под псевдонимом Ганвест), — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Дата заседания пока не назначена.

В конце марта московский суд оштрафовал исполнителя за оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности в одном из своих треков. Речь идет о песне «Вика любит ПЭПЭ». Певца обязали выплатить 95 тысяч рублей.