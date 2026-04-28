В Следственном департаменте МВД России расследуется уголовное дело о хищениях денег с банковских карт граждан

«Сотрудники Управления по расследованию организованной преступности в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и компьютерной информации Следственного департамента МВД России и УБК МВД России пресекли деятельность участника организованной группы. Он обвиняется в создании и распространении вредоносных компьютерных программ, которые используются для хищения денежных средств граждан. Предварительно установлено, что злоумышленники в течение нескольких лет действуют на территории нескольких регионов Российской Федерации. Организованная группа, которая контролируется из иностранного государства, занимается распространением вредоносного программного обеспечения. С его помощью на мобильные устройства потерпевших злоумышленники передают файлы, содержащие образы подконтрольных им банковских карт. Под воздействием аферистов граждане через NFC-соединения с банкоматами проводят операции с денежными средствами. Однако вместо пополнения их счетов внесенные платежи поступают соучастникам мошеннических действий.В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в создании и обслуживании вредоносного программного обеспечения. В ходе обыска у него изъята компьютерная техника с вредоносными файлами и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Также обнаружена переписка с предполагаемым организатором группы – гражданином Украины. Следователем Следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 273 УК РФ. Продолжается работа по установлению всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности. Чтобы не стать потерпевшим в результате реализации высокотехнологичной криминальной схемы, нужно соблюдать несколько правил. Не устанавливайте приложения, которые вам направили через социальные сети, мессенджеры или ссылкой в СМС. Не соглашайтесь менять систему бесконтактных платежей вашей банковской карты на какую-либо другую. Не соглашайтесь по просьбе неизвестных прикладывать телефон с NFC-модулем к банкомату и вводить на его клавиатуре направленный вам новый пин-код. Если же вы совершили ошибку и потеряли деньги – немедленно сообщите о происшествии в банк и полицию», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.