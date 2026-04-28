Стало известно о буднях генерала Кузнецова в СИЗО «Лефортово»

Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов находится в СИЗО «Лефортово». Как сообщает «Царьград», обвиняемый во взяточничестве жалуется, что серьезно похудел.

Кузнецова обвиняют в получении взятки в размере 80 млн рублей. По версии следователей, предприниматель Лев Мартиросян возвел для него трехэтажный дом в Краснодаре, который был оформлен на супругу генерала — племянницу Юрия Лужкова Людмилу. Взамен экс-начальник помог компаниям Мартиросяна заключить закрытые контракты на сумму 372,3 млн рублей по расселению курсантов военного училища.

Кузнецов и Мартиросян вину отрицают. Генерал заявляет, что готовился к пенсии и решил заняться гостиничным бизнесом, доверив другу стройку за официальную оплату.

Во время судебных разбирательств генерал продолжает находиться в СИЗО в одиночной камере. В ней есть телевизор и холодильник. При этом Кузнецов жалуется на тюремное питание, заявляя, что похудел уже на 20 кг.

Также отмечается, что у Кузнецова уже арестовано имущество на 260 млн рублей, в том числе квартиры дочерей. При обысках изъяты старинные кольца, коллекция из 80 серебряных монет, серебряные погоны, швейцарские часы и 100 млн рублей наличными.