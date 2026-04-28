Суд Москвы рассмотрит дело рэпера Ганвеста по обвинению в пропаганде наркотиков

Никулинский районный суд города Москвы рассмотрит дело рэпера Ганвеста (Руслан Гоминов), который привлечен к административной ответственности за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. "27 апреля 2026 года поступил протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФв отношении Гоминова Руслана Владимировича (выступает под псевдонимом Ганвест)", - говорится в сообщении. Уточняется, что дата заседания пока не назначена. До этого сообщалось, что претензии касаются ряда музыкальных композиций исполнителя, размещенных в открытом доступе в соцсети "ВКонтакте", включая треки "Никотин", "Бардак", "В неадеквате", "Ананасовый сироп", "На Рахате", "Кайфули", "Кодинг/шнейне" и "Хулиган". В феврале в отношении Ганвеста возбудили административное дело по факту пропаганды наркотиков. После этого Гоминов пообещал, что зацензурирует 25 треков и займется благотворительностью. Музыкант подчеркнул, что намерен "исключить любые спорные моменты" из своего творчества и привести его в соответствие с требованиями российского законодательства.