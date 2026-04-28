Известный актер цинично насиловал женщин и девочек

Актер "Танцев с волками" Натан Чейзинг Хорс приговорен в США к пожизненному заключению за сексуальное насилие.

В понедельник судья штата Невада приговорил актера “Танцев с волками” Натана Чейзинг Хорса (его имя переводится как Преследующий Конь) к пожизненному заключению за сексуальное насилие над женщинами и девочками из числа коренного населения, сообщает Associated Press.

Ранее присяжные признали его виновным по 13 пунктам обвинения, в основном связанным с сексуальным насилием в отношении трех женщин.

Обвинители и их семьи сообщили судье Джессике Питерсон, что они продолжают страдать от травмы, полученной от 49-летнего Чейзинга Хорса, и борются со своей верой после того, как он воспользовался своим положением духовного лидера.

“Невозможно вернуть молодость, потерю детства, мой первый раз, мой первый поцелуй, выпускной, которого у меня так и не было”, - рассказала Корена Леоне-Лакруа, которой было 14 лет, когда Чейзинг Хорс напал на нее. “Жизнь, которой могла бы жить эта маленькая девочка, была отнята у меня навсегда”.

Associated Press подчеркивает, что обычно не использует имена предполагаемых жертв сексуального насилия, если только они не заявляют об этом публично, как это сделала Леоне-Лакруа.

Чейзинг Хорс, одетый в темно-синюю форму Центра заключения округа Кларк, смотрел прямо перед собой, пока потерпевшие зачитывали свои заявления, и молчал, пока его выводили из зала суда. Он будет иметь право на условно-досрочное освобождение после 37 лет заключения и продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения.

“Это судебная ошибка”, - заявил он судье в понедельник.

Судья Петерсон сказала, что была поражена его продолжающимся отрицанием обвинений, несмотря на доказательства, представленные в суде.

“Вы воспользовались доверием этих женщин и их духовностью и манипулировали ими ради собственного удовольствия”, - сказала она перед оглашением приговора.

Когда слушание было закрыто, более десятка человек в зале суда захлопали.

Вынесение приговора завершает многолетние усилия по судебному преследованию бывшего актера после того, как он был впервые арестован и ему было предъявлено обвинение в 2023 году. Этот первоначальный арест вызвал резонанс среди индейцев, а правоохранительные органы других штатов и Канады выдвинули новые уголовные обвинения. Эти обвинения все еще находятся на рассмотрении.

Прокуратура Британской Колумбии (Канада) сообщила, что Чейзинг Хорс был обвинен в сексуальном насилии в феврале 2023 года, хотя предполагаемое преступление было совершено в сентябре 2018 года недалеко от Керемеоса, деревни, расположенной примерно в четырех часах езды к востоку от Ванкувера. В ноябре 2023 года дело было приостановлено из-за обвинений Чейзинга Хорса в Соединенных Штатах, но возобновилось в следующем году.

После того, как все апелляции Чейзинг Хорса будут поданы, прокуратура Британской Колумбии рассмотрит дальнейшие шаги, сообщила в электронном письме Дэмиен Дарби, советник по коммуникациям прокурорской службы Британской Колумбии.

Чейзинг Хорс родился в резервации Роузбад в Южной Дакоте, где проживает племя сиу сикангу, одно из семи племен нации лакота. После своего появления в роли молодого члена племени сиу, который много улыбается в оскароносном фильме Кевина Костнера “Танцы с волками”, Чейзинг Хорс отправился в путешествие по стране индейцев, чтобы посетить собрания и провести церемонии исцеления. Во время судебного процесса над ним прокуроры штата Невада заявили, что Чейзинг Хорс использовал свою репутацию знахаря племени Лакота, чтобы охотиться на женщин и девочек из числа коренного населения.

Заместитель окружного прокурора Бьянка Пуччи сообщила присяжным, что в течение почти 20 лет “Чейзинг Хорс” "плел паутину насилия", в которую попали многие женщины.

Присяжные заслушали трех женщин, которые заявили, что Чейзинг Хорс подвергал их сексуальному насилию. Присяжные вынесли обвинительные вердикты по некоторым пунктам обвинения. Он был оправдан по другим пунктам.

Многочисленные жертвы рассказали, как они участвовали в его церемониях или ходили к Чейзинг Хорск за медицинской помощью.

По словам Пуччи, Чейзинг Хорс якобы сказал Леоне-Лакруа, когда ей было 14 лет, что духи хотят, чтобы она рассталась с девственностью, чтобы спасти свою мать, у которой обнаружили рак. Затем он изнасиловал девочку и сказал, что, если она кому-нибудь расскажет, ее мать умрет. По словам Пуччи, сексуальные домогательства продолжались в течение многих лет.

Чейзинг Хорс отверг обвинения, а его адвокат поставил под сомнение достоверность показаний главной обвинительницы, назвав ее “женщиной, которой пренебрегли”. Его адвокат подал ходатайство о новом судебном разбирательстве, утверждая, что свидетель не имеет права говорить о груминге и что срок давности истек. Это ходатайство было отклонено.

Потерпевшие и члены их семей заявили, что в результате действий Чейзинг Хорса у них возникли проблемы с верой. Матери жертв заявили, что Чейзинг Хорс предал их доверие и надругался над священными традициями.

“Даже по сей день я изо всех сил пытаюсь вернуть себе веру и духовность”, - сказала Линнет Адамс, мать Сиеры Бегай, одной из других жертв.

Бегайе сказала, что она все еще сталкивается с осложнениями после перенесенной внематочной беременности в результате нападения и вынужденной операции.