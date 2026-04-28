Раскрыта криминальная обстановка в России

Анализ основных показателей преступности за I квартал 2026 года показал, что в России сохраняется стабильная обстановка, несмотря на вызовы и угрозы, связанные с проведением специальной военной операции (СВО) и введенными санкциями. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России, передает ТАСС.

Число уличных разбоев в стране сократилось на 23,8 процента, грабежей — на 40 процентов, а краж — на 25 процентов. Снизилось и количество тяжких и особо тяжких преступлений на 19,8 процента, незаконный оборот наркотиков — на 40,1 процента.

Также фиксируется падение уровня криминальных деяний, совершенных иностранцами почти на 38,9 процента. Сами они также реже становятся жертвами преступлений на 21,9 процента.

Число преступлений с использованием IT-технологий или в сфере компьютерной информации снизилось почти на треть, незначительно уменьшилось количество коррупционных преступлений, но на 11,7 процента стало больше фактов дачи взятки.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в России на 60 процентов выросло число террористических преступлений.