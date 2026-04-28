В российском портовом городе начали эвакуацию после атаки ВСУ

В Туапсе начали эвакуацию из жилых домов, расположенных вблизи загоревшегося после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). О мерах в связи с пожаром в портовом городе сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

По словам чиновника, об эвакуации ему доложил глава Туапсинского округа Сергей Бойко.

«Пункт временного размещения подготовлен на базе местной школы №6. Прошу жителей следовать всем рекомендациям», — написал Кондратьев.

Власти заявили о серьезном ЧП в атакованном ВСУ Туапсе

В свою очередь, Бойко уточнил, что эвакуация проводится из-за угрозы распространения огня.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что нефтеперерабатывающий завод загорелся из-за рухнувших обломков украинского дрона. Согласно официальным данным, никто не пострадал.

По данным Минобороны России, в ночь на вторник средства противовоздушной обороны сбили над регионами 186 беспилотников. Дроны уничтожены в Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Курской областях, Краснодарском крае и Республике Крым. Кроме того, летательные аппараты перехвачены над акваториями Черного и Азовского морей.