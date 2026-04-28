Житель Белгородской области погиб при атаке дронов ВСУ

В результате серии ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по населенным пунктам в Белгородской области погиб мужчина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В селе Борисовка Волоконовского округа от детонации дрона погиб мужчина, указал Гладков в Max.

«От полученных тяжелых ранений он скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи», добавил губернатор.

Кроме того, в районе поселка Красная Яруга беспилотник атаковал легковой автомобиль, в результате чего пострадали отец и сын. В поселке Октябрьский ранения получила женщина, а на автодороге Бобрава – Ракитное еще один мужчина получил баротравму после взрыва дрона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за предыдущие сутки целенаправленные удары вражеских дронов унесли жизни четырех жителей Белгородской области.