Изнасилование 22-летней давности раскрыли в Москве

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании, совершенном более 20 лет назад. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в столичном управлении МВД.

По данным полиции, преступление произошло в октябре 2003 года на Озерной улице. Тогда злоумышленник напал на 52-летнюю женщину, ударил ее и совершил насильственные действия.

Отмечается, что личность подозреваемого удалось установить в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет. Мужчине предъявлено обвинение, передает Telegram-канал СК.

Следственный комитет РФ также раскрыл дело об убийстве мужчины в Москве в 2002 году. С потерпевшим расправился иностранец. Злоумышленник до смерти избил жертву на территории завода на Автомоторной улице. Подозреваемого задержали спустя годы. Он признал вину.