Россиянку спасли из трудового рабства в Мьянме

Девушка из России приехала в Мьянму ради трудоустройства, но оказалась в руках злоумышленников возле границы с Таиландом, сообщило российское посольство.

Вызволить гражданку удалось благодаря слаженным действиям дипломатов и силовиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на дипмиссию.

Операция по спасению завершилась 20 апреля.

«По итогам совместной работы сотрудников посольства России в Мьянме, представителя МВД России во Вьетнаме, а также мьянманских силовых структур была освобождена гражданка России, ставшая жертвой интернет-мошенников, действующих в странах Индокитая», – сообщили в дипмиссии.

В начале апреля пострадавшая прибыла в Янгон в поисках работы. Неизвестные вывезли ее в район Мьявади и попытались заставить трудиться в нелегальном колл-центре.

От участия в преступных схемах россиянка наотрез отказалась. Она смогла связаться с российскими правоохранителями, после чего профильные ведомства незамедлительно организовали мероприятия по ее вызволению.

В начале апреля спасенную россиянку передали отечественным дипломатам на границе с Таиландом. Девушка пять месяцев незаконно удерживалась в мошенническом колл-центре города Мьявади.