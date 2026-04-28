Крупный пожар вспыхнул на складе в Тульской области

В городе Щекино в Тульской области произошло возгорание складских помещений, оно охватило территорию почти в 3 тыс. квадратных метров, сообщили в МЧС.

Пожар произошел на улице Пирогова, в складском помещении, к моменту прибытия специалистов площадь возгорания достигла 2,8 тыс. квадратных метров, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, никто не пострадал.

Специалисты продолжают наращивать группировку сил и средств, задействованных в тушении огня. Причины происшествия будут установлены позднее.

В декабре в Щекино потушили цех по производству сэндвич-панелей на площади 4,5 тыс. квадратных метров.