В Хиросиме произошел взрыв

Взрыв произошёл на заводе фармацевтической компании в японской префектуре Хиросима. Инцидент случился на предприятии местной фирмы Maruzen Pharmaceuticals, сообщило агентство Kyodo.

По предварительной информации, на территории завода взорвалась цистерна с топливом. В результате происшествия пострадали как минимум пять человек. Все они были госпитализированы.

Состояние двоих из них медики оценивают как тяжёлое. Остальные получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия работают пожарные и спасательные службы.

Причины взрыва выясняются. Полиция и специалисты компании проводят расследование. Пока не сообщается, был ли нанесён ущерб окружающей среде и существует ли угроза повторного взрыва.