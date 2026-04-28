В Туапсе вспыхнул пожар на НПЗ

В результате падения фрагментов сбитого беспилотного аппарата на территории НПЗ в Туапсе вспыхнул пожар, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«В Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ», – сообщил оперативный штаб в «Максе».

В результате инцидента никто не пострадал. Для ликвидации последствий происшествия привлекли 122 специалиста и 39 единиц специальной техники, в том числе расчеты регионального управления МЧС России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черном море после атаки дронов ВСУ образовалось огромное нефтяное пятно. На прошлой неделе сообщалось, что в Туапсе зафиксировали превышение ПДК бензола и сажи из-за пожара на морском терминале.