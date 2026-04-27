Суд взыскал 18 млрд рублей с экс-депутата Госдумы

Ленинский районный суд столицы Кубани своим решением удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры РФ к бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву, членам его семьи, а также аффилированным лицам. Рассмотрение этого гражданского дело в закрытом режиме продолжалось ровно полтора месяца.

В ходе процесса было установлено, что ответчик в то время, когда он являлся депутатом Государственной Думы V созыва (2007-2011 годы) допустил нарушения антикоррупционного законодательства.

"Исаев использовал публично значимый статус для облегчения завладения в г. Краснодаре государственными землями, а также объектами муниципальной собственности", - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов края.

В результате он стал владельцем высоколиквидных земель на территории столицы региона землями общей площадью более 615 гектар: они были выкуплены контролируемым Исаевым ООО "Статус" по льготной цене (15 168 073 рублей). Как выяснилось, эта фирма и народный избранник обязались возвести и безвозмездно передать в муниципальную собственность объекты инженерной и иной инфраструктуры.

Однако впоследствии ООО "Статус", по данным правоохранителей, отказалось от строительства социальных объектов в заявленном объеме. В результате принадлежавшие государству земли оказались перераспределены в пользу подконтрольных Исаеву лиц и использованы по их усмотрению.

"В декабре 2011 года срок полномочий народного избранника Исаева истек, но он продолжил скрывать свою причастность к вышеописанной коррупционной деятельности и одновременно с этим извлекать незаконные доходы, вкладывая их в приобретение новых активов, - отметили в суде. - За счет незаконных доходов Исаев реализовал на территории г. Краснодара крупные девелоперские проекты такие как жилой район "Европея", "Немецкая деревня" и гостиничный комплекс Mariott Краснодар".

При этом помещения в жилых объектах Исаев продал третьим лицам, а здание отеля закрепил за ООО "Центр-Отель", принадлежащим его сыну.

А доходы от "коррупционно нажитого имущества предприниматель направляет на капитализацию принадлежащих ему предприятий и приобретение (создание) новых высокорентабельных бизнес-структур. При этом часть этого имущества ответчик зарегистрировал на своих родственников и доверенных лиц.

Ранее в рамках этого гражданского дела судебные приставы наложили на них обеспечительный арест. Речь шла о долях семьи Исаевых в ряде финансовых и коммерческих структур.

В результате Ленинский райсуд в понедельник своим вердиктом обратил в доход РФ денежные средства, принадлежащие Исаеву в размере 18 миллиардов.

А также акции АО "Краснодаргоргаз", АО "Атэк", ООО "Тепловая транспортная компания", АО "Апшеронскрайгаз" в качестве "эквивалента ущерба, причиненного нарушением закона".

Напомним, в парламенте Ризвангаджи Исаев представлял свою малую родину - Республику Дагестан, хотя к этому времени уже жил и работал на Кубани. А большинство его коммерческих проектов связано с Краснодаром, где его хорошо знают не только как застройщика, но и как инвестора, вкладывающего средства порой в весьма неоднозначные проекты.