Пермяк нанес приятелю 120 ударов ножом и ножницами по голове и телу

В Прикамье мужчина устроил поножовщину в гостях, сообщает СУ СК России по Пермскому краю.

Инцидент произошел 21 апреля в поселке Майкор. 44-летний житель Юсьвинского округа распивал спиртное в квартире 46-летнего знакомого. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, о причинах которой не сообщается.

В ходе конфликта гость нанес хозяину жилья более 120 ударов ножом и ножницами по голове и телу. Потерпевший истек кровью на месте происшествия.

К настоящему времени подозреваемого задержали. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие по делу продолжается.

