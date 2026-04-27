Манипуляторам с Московской биржи избрали меру пресечения

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения двоим фигурантам уголовного дела о манипулировании рынком на Московской бирже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов столицы.

По ходатайству следствия запрет определенных действий наложен на Илью Марченкова и Гавриила Романенко. По версии следствия, участники организованной группы незаконно заработали свыше 28 миллионов рублей.

О задержании трейдеров Московской биржи за манипулирование рынком ценных бумаг и использовании инсайдерской информации стало известно 13 апреля. По данным Следственного комитета России, сотрудники компании PFL Advisors с 2023 по 2024 год совершали нелегальные операции с акциями 19 крупных российских компаний. По стратегии Pump & Dump биржевые игроки проводили агрессивные сделки, влияя на цену, а затем совершали обратные операции по искусственно сформированной цене.

Манипуляциями в виде якобы инсайдерских сливов обвиняемые занимались через популярные финансовые каналы «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи», «Сигналы РЦБ», администраторами которых являлись. По такой схеме они провернули 55 тысяч незаконных сделок, вследствие чего извлекли значительный доход.