После отравления людей в бассейне московского фитнес-клуба завели уголовное дело

Тошноту, рвоту, головокружение любители водных процедур почувствовали во время посещения бассейна в фитнес-клубе на Хлебозаводском проезде. За медицинской помощью обратились несколько человек. У всех были обнаружены признаки отравления.

Двоих посетителей пришлось госпитализировать: их состояние вызывало тревогу. Позже в больницу были доставлены еще два клиента спортивного клуба.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требований безопасности», сообщается в официальном канале Следственного комитета.

Бассейн в фитнес-центре давно вызывал нарекания у посетителей. В отзывах писали, что там холодно, тесно, много народа на дорожках. Из-за сутолоки невозможно нормально плавать. Клиенты укоряли хозяев, что те продают слишком много абонементов на одно время.

В отзывах достается и другим помещениям клуба.

«Это настоящий мир плесени и ржавчины. Непонятно, за что такие страдания клиенту», - пишет пользователь, поставивший одну звезду.

«В хамаме черные пятна в затирке и выпавшие плитки. В душевых - ржавые полки для шампуня, плесень в затирке», - жалуется другой посетитель.

В отзывах с одной звездой бассейн склоняет каждый второй. Тесно, не протолкнуться. Но никуда не денешься - абонемент куплен на год.

«От былой роскоши не осталось и следа. Как только зашла, подумала, что попала в чайхану», - упражняются в шутках клиенты.

Клуб имел хорошую репутацию у любителей подкачать фигуру, но со временем пришел в упадок. Небрежное отношение к гигиене и санитарной обработке обернулось скандалом и уголовным делом.

Об опасности голубой глади бассейна «МК» поговорил с врачом-гигиенистом Василием Ковалевичем.

- Для большинства людей бассейн ассоциируется со здоровьем, отдыхом и безопасностью. Однако за кристально чистой гладью воды скрывается серьезная химическая угроза. Отравление в бассейне - это не миф и не редкость, - считает эксперт. - Виновником этого часто становятся не бактерии, а продукты реакции дезинфекции.

Что происходит в воде? Основной способ очистки общественных бассейнов - хлорирование. Хлор убивает болезнетворные микроорганизмы, но при контакте с органическими веществами (пот, моча, слюна, частички кожи, косметика) он вступает в химическую реакцию. В итоге образуются хлорамины (связанный хлор) и тригалометаны.

Именно эти соединения, а не сам чистый хлор, чаще всего вызывают токсический удар по организму. Они летучи и концентрируются в приземном слое воздуха (над водой), а также остаются в воде. Резкий запах, который мы ошибочно считаем признаком «сильной дезинфекции», на самом деле - запах хлораминов. Это признак того, что в бассейне плавает слишком много органики (в том числе мочи), а вентиляция работает плохо.

Чем больше народа в чаше бассейна, тем реальнее шанс получить отравление. Причем не только органикой.

- Наиболее частое отравления в бассейне - ингаляционное. Оно происходит при вдыхании паров хлораминов над поверхностью воды. Особенно опасно в крытых бассейнах со слабой вентиляцией и гидромассажных ваннах (джакузи), где температура выше и испарение сильнее. На втором месте - пероральное отравление (при заглатывании воды). Встречается чаще у детей, которые активно ныряют и непроизвольно глотают воду. Хлорамины и высокие дозы свободного хлора вызывают ожог слизистой желудочно-кишечного тракта.

И, наконец, встречается контактное отравление - кожные реакции. Хотя это сложно назвать классическим отравлением, системное всасывание токсинов через поврежденную кожу возможно.

Эксперт советует быть внимательным при выборе бассейна. Как правило, отравления быстро проходят, но если у человека есть аллергия, возможно, не выявленная, отравление хлоркой может привести к смерти.